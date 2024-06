Der frühere Europameister Niederlande ist mit einem hart erkämpften Sieg in die Fußball-EM gestartet. Das Oranje-Team setzte sich am Sonntag in Hamburg spät mit 2:1 (1:1) gegen Polen durch. Bundesliga-Stürmer Wout Weghorst von der TSG Hoffenheim erzielte in der 83. Minute den entscheidenden Treffer für das Team von Bondscoach Ronald Koeman. Vor rund 50.000 Zuschauern im voll besetzten Volksparkstadion hatte zuvor Cody Gakpo in der 29. Minute die Führung der Polen durch Adam Buksa (16.) ausgeglichen. Weitere Gegner der beiden Mannschaften in Gruppe D sind Frankreich und Österreich.