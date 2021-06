Die deutschen Hockey-Frauen haben ihr EM-Finale gegen die Niederlande einen Tag nach den Männern ebenfalls verloren. In Amsterdam unterlag das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger trotz einer starken Leistung dem Weltranglistenersten mit 0:2 (0:1) und verpasste den dritten Titel. Die Treffer für Oranje erzielten Marloes Keetels (18./Strafecke) und Frederique Matla (56.). Insgesamt standen sich die beiden Dauerrivalen bereits zum siebten Mal in einem EM-Finale gegenüber, lediglich 2007 gelang Deutschland ein Sieg. Am Vortag hatten die Männer das Endspiel gegen die Niederländer mit 2:3 nach Penaltyschießen verloren.