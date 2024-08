Die deutschen Hockey-Frauen haben ihr Viertelfinale gegen Argentinien im Penaltyschießen verloren. Zu Beginn der Partie hatten die Argentinierinnen mehr Spielanteile und den Vorteil, was sie aber nicht in Tore ummünzen konnten. Die Deutschen kamen im Laufe der ersten Halbzeit aber besser auf, es ging aber mit 0:0 in die Pause. Auch die dritten 15 Minuten sahen keine Tore. So kam es ganz auf das letzte Viertel an, ein Siebenmeter, den Vikoria Huse drei Minuten vor dem Ende verwandelte. Anderthalb Minuten vor Abpfiff konnte Argentinien allerdings ausgleichen. Die Partie endete nach den 60 gespielten Minuten mit einem 1:1. Im Penaltyschießen setzte sich dann das Team aus Argentinien durch. Die Pfälzerin Sonja Zimmermann aus Frankenthal verschoss den letzten Penalty. Die deutschen Hockey-Herren waren gegen Argentinien ins Halbfinale eingezogen.