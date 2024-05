Sechs Jahre leitete Ambroise Forssman-Trevedy die Geschicke der Wasgau AG. Jetzt hat der Lebensmittelhändler angekündigt, dass der gebürtige Franzose zum Jahresende ausscheidet. Seine Nachfolge ist schon geklärt.

Nach jahrelanger Stille soll wieder Leben in die alte Paketpost einkehren, wenn sie 2026 als Jugendhaus neu eröffnet. Mit einem ungewöhnlichen Ansatz: Pirmasenser Jugendliche treffen auf junge Leute, die nebenan Urlaub machen.

Vor zehn Jahren kam Deniz Taydas aus Gaziantep, der sechstgrößten Stadt der Türkei, nach Deutschland. Erst seit 2020 lebt er in Pirmasens, wo er vor zwei Monaten das Restaurant „Ibosallee“ übernommen hat.

Nach der Flut von Mitte Mai sehen die Einsatzkräfte ihre Arbeit als erfolgreich an. Feuerwehren aus ganz Rheinland-Pfalz sprechen den Zweibrückern ein dickes Lob aus.

Zehn Jahre lang war Marlies Butz Seelsorgerin in der Justizvollzugsanstalt Zweibrücken. Im Gespräch mit Barbara Sittinger berichtet sie, warum männliche Insassen andere Sorgen haben als weibliche, was sie am Strafvollzug ändern würde und warum sie von einer Heirat im Gefängnis abrät.

Ohne Gegenkandidaten tritt Contwigs Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette bei der Kommunalwahl am 9. Juni an. Ob sie eine weitere Amtszeit dranhängen kann, das hat sie erstmal mit ihrer Familie besprechen müssen.

Die Bauarbeiten am neuen DM-Markt in der Hornbacher Ortsdurchfahrt laufen auf Hochtouren. Der Zeitplan ist eng gestrickt, sagt Bauherr Ralf Theisinger von der MCC Plan und Bau GmbH in Pirmasens. Glück im Unglück hatte die Baustelle beim Hochwasser an Pfingsten.