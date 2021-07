Nach dem verheerenden Hochwasser in Rheinland-Pfalz ist die Anzahl der Todesopfer auf mittlerweile 60 gestiegen. Wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Freitagmittag nach einer Sondersitzung des Kabinetts in Mainz mitteilte, sei zu vermuten, dass die Anzahl der Toten noch weiter ansteigen werde. „Das Leid nimmt zu in Rheinland-Pfalz. Wir haben heute noch nicht den Stand, dass wir sagen können: Es entspannt sich“, betonte die Ministerpräsidentin. Derzeit gelten zudem noch zahlreiche Menschen als vermisst.

Dreyer dankte den Einsatzkräften, die am Donnerstag und auch am Freitag an den Rettungsmaßnahmen beteiligt seien. Alleine in der Nacht hätten so über 300 Menschen mit Hubschraubern gerettet werden können.

Spendenkonto für Opfer

Besonders stark sei in Rheinland-Pfalz der Landkreis Ahrweiler betroffen. Dort seien ganze Ortschaften entlang der Ahr überschwemmt worden. Diese Gemeinden seien teilweise noch gar nicht oder nur schwer zugänglich. Auch dort habe man Probleme mit Plünderungen gehabt, die Polizei sei dort direkt eingeschritten, so Dreyer.

Viele Menschen und Unternehmen hätten bereits angekündigt, helfen zu wollen. Das Land habe dafür ein Spendenkonto eingerichtet. Unter dem Kennwort „Katastrophenhilfe Hochwasser“ können Spenden auf folgendes Konto bei der Sparkasse Mainz überwiesen werden:

Empfänger: Landeshauptkasse Mainz

IBAN: DE78 5505 0120 0200 3006 06

BIC: MALADE51MNZ

„Diese Hilfe wird sehr, sehr nötig sein, wenn man sich das Ausmaß betrachtet“, sagte Dreyer. Die Schäden seien so dramatisch und so gewaltig, dass der Wiederaufbau eine lange Zeit dauern werde. Deshalb habe das Land eine Stabsstelle Wiederaufbau unter der Federführung des Innenministeriums beschlossen.

