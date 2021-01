Speyer. Auch wenn es am Samstag in Südwestdeutschland noch kräftig regnen und bloß in höheren Lagen Schnee fallen soll, sehen die Einschätzungen der Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) Baden-Württemberg am Freitagabend für das erwartete Rheinhochwasser freundlicher aus als noch zur Wochenmitte: So dürfte sich der Höchststand des Rheins am Pegel Speyer am Sonntagmittag oder -abend um acht Meter bewegen. Bei der HVZ-Abschätzung am Mittwoch schien mit bis zu 8,60 Metern noch ein extremes Hochwasser möglich.

Bis Freitag, 17.30 Uhr, stieg der Rhein am Pegel Speyer auf 4,84 Meter an; 24 Stunden zuvor waren es 3,92 Meter gewesen. Die Hochwassermarken I und II liegen bei 6,20 beziehungsweise 7,30 Metern. Die Stadtverwaltung appelliert an die Bürger, die bereits abgesperrten „Deiche nicht zu betreten und keinen ,Hochwassertourismus’ zu betreiben“. Das diene dem Eigenschutz der Bürger und dem Schutz der Schutzdämme.