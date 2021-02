Weil der Hochwasser-Pegel des Rheins wieder ansteigt, wird der Betrieb der Rheinfähre zwischen Altrip und Mannheim am Donnerstag ab 15 Uhr erneut eingestellt. Das hat die Rheinfähre Altrip GmbH gemeldet. Die Fähre musste ab vergangenen Montag schon einmal am Ufer bleiben. Erst am Mittwochnachmittag war der Betrieb wegen der sich dann entspannenden Hochwasserlage wieder aufgenommen worden.