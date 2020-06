Am Donnerstagmorgen, 9 Uhr, beginnt der Abriss des ersten Abschnitts der Pilzhochstraße über der Mundenheimer Straße in Ludwigshafen. Wie die Stadt informiert, wird aus Sicherheitsgründen die Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke nach Mannheim ab Mittwoch, 16 Uhr, bis Montag, 5 oder 6 Uhr, gesperrt. Die Verwaltung rechnet nicht mit weitreichenden Einschränkungen für den Berufsverkehr.

Die von der Aufsichtsbehörde am Feiertag Fronleichnam sowie an Wochenenden genehmigten Arbeiten an dem maroden 580-Meter-Teilstück der Hochstraße Süd (B 37) sollen bis 17 Uhr laufen. Freitags soll es dann um 7 Uhr weitergehen und bis Sonntagnachmittag durchgearbeitet werden.