Die 520 Meter lange Lücke der Hochstraße Süd (B37) wird mit einer Spannbetonkonstruktion geschlossen. Dafür hat sich der Ludwigshafener Stadtrat am Montag in einer Sondersitzung mit großer Mehrheit ausgesprochen. Die Kosten liegen bei 91 Millionen Euro und damit 32 Millionen Euro unter den Kosten einer Alternativ-Variante, einer Beton-Stahl-Konstruktion. Die nun auf den Weg gebrachte Ersatzbrücke ersetzt die sogenannte Pilzhochstraße, die im Vorjahr wegen irreparabler Schäden und akuter Einsturzgefahr binnen 106 Tagen abgerissen wurde. Mitte 2023 könnten die Arbeiten beginnen, im Dezember 2025 sollen sie abgeschlossen sein, rechtzeitig vor der heißen Phase des Rückbaus der maroden Hochstraße Nord (B44). Die Südtrasse soll dann als Hauptentlastungsroute für den Verkehr fungieren. Die Hybridsitzung war die letzte des Stadtrats im alten Ratssaal vor dem Abriss des Sanierungsfalls Rathaus, der 2022 eingeleitet wird, weshalb gleich in doppelter Hinsicht von einem historischen Tag für Ludwigshafen die Rede war.