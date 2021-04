Komplett durch ein Feuer zerstört wurde ein Hochsitz, der auf einem Feld neben der Bundesstraße B9 auf Höhe der Ausfahrt Frankenthal-Süd stand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Ein Verkehrsteilnehmer hatte am Montagmittag gegen 13.30 Uhr die Inspektion verständigt, Feuerwehr und Polizei waren daraufhin im Einsatz. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.