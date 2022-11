Zwei Autos sind am Dienstagfrüh an der Ecke Rheinhold-Frank-Straße/Kriegsstraße zusammengestoßen. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren drei Personen in den Fahrzeugen. Eine Frau in einem der Unfallwagen war hochschwanger und wurde direkt in eine Klinik gefahren. Die anderen beiden Personen wurden vom Rettungsdienst erstversorgt. Um eine schonende Rettung für die auf der Rückbank eingeklemmten Person zu gewährleisten, wurde die Seitentür des Autos entfernt. Der Sachschaden liegt bei etwa 20.000 Euro.