Ab dem Wintersemester 2021/22 bietet die Hochschule Ludwigshafen den dualen Bachelorstudiengang Hebammenwissenschaft an. Es ist der bislang einzige Hebammenstudiengang in Rheinland-Pfalz in Zusammenhang mit der seit 2020 geltenden Akademisierung der Ausbildung. Eine Bewerbung ist ab Mai über das Bewerbungsportal der Hochschule möglich. Studieninteressierte können sich am Freitag, 29. Januar, 15 bis 17 Uhr, in einer Online-Infoveranstaltung über den neuen Studiengang und die neuen Anforderungen der Hebammenausbildung informieren. Anmeldung über: www.veranstaltungen.hwg-lu.de. Bislang war die Hebammenausbildung ein Ausbildungsberuf. Nun ist das Bachelor-Studium laut Hochschule mit einer Übergangszeit bis Ende 2022 für werdende Hebammen verpflichtend. Das Vollzeit-Studium dauert sieben Semester und endet mit dem staatlichen Berufsabschluss zur Hebamme und dem Bachelor of Science. Abitur, Fachhochschulreife oder eine abgeschlossene Ausbildung in der Pflege sind Voraussetzung.

Zum Hintergrund: Mangelberuf Hebamme