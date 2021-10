Der prominente Maler Leon Löwentraut wird im laufenden Wintersemester Lehrbeauftragter für den Studiengang Virtual Design an der Hochschule Kaiserslautern. Gemeinsam mit einer Master-Klasse wird er sich dort dem Thema „Digitale Präsentation von Kunst“ widmen.

Der 1998 in Kaiserslautern geborene Löwentraut hat es bereits zu einigem Ruhm gebracht. Seine Werke werden auf internationalen Ausstellungen, in renommierten Museen und in Galerien auf der ganzen Welt ausgestellt, darunter New York, London sowie das Puschkin-Museum in St. Petersburg.

Vorfreude auf die Geburtsstadt

„Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe in meiner Geburtsstadt“, betonte Löwentraut. „Die Möglichkeit, meine Bilder in eine virtuelle Realität zu übertragen, begeistert und inspiriert mich. Ich will den Studierenden im Masterstudium meine Erfahrungen als Künstler vermitteln, aber auch ganz viel Neues lernen.“ fno