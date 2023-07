Nicht nur beim Landeskriminalamt herrscht Unzufriedenheit. Auch in den Polizeipräsidien des Landes kippt die Stimmung, gerade in den oberen Rängen. Dort beklagt man die Beförderungspraxis im Land. Wer nicht pariere, der werde auf den Hahn im Hunsrück versetzt. „Die Polizei in Rheinland-Pfalz: hervorragend ausgebildet, hoch motiviert, effizient organisiert und mit modernster Technik ausgestattet.“ So steht es auf der Homepage der Polizei zu lesen. Wenn dieses Bild der Wirklichkeit entspräche, würde die RHEINPFALZ dieser Tage nicht so viele Artikel über die Polizei im Land schreiben. Wer sich mit erfahrenen Polizisten unterhält, hört viel Frust und Enttäuschung. Da ist die Rede von Arbeitsüberlastung, undurchsichtigen Stellenbesetzungen, verwehrten Beförderungen, von Günstlingswirtschaft des Innenministeriums. Hier geht’s zur gesamten Geschichte.