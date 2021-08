Der SV Waldhof hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und einen Spieler mit viel Bundesliga-Erfahrung verpflichtet. Die Mannheimer haben Marco Höger mit einem Zwei-Jahres-Vertrag ausgestattet, der Mittelfeldspieler spielte in der vergangenen Spielzeit beim Erstligisten 1. FC Köln. Mit dem Transfer stützt der Fußball-Drittligist das ausgerufene Ziel, in den kommenden zwei Jahren den Aufstieg in die Zweite Liga in Angriff nehmen zu wollen.

„Wie die Faust aufs Auge“

„Das passt wie die Faust aufs Auge“, kommentierte Höger gegenüber der RHEINPFALZ mit Blick auf die Ambitionen des Klubs und seine eigenen Erwartungen. In Gesprächen mit dem Sportlichen Leiter Jochen Kientz und Trainer Patrick Glöckner ließ er sich überzeugen, in die Dritte Liga zu wechseln. Andere Optionen waren deshalb nicht mehr so reizvoll, der SVW wurde zur ersten Adresse eines Neuanfangs. In der abgelaufenen Spielzeit kam Höger in Köln nur noch auf drei Liga-Einsätze, zudem spielte er in der ersten Runde des DFB-Pokals. Verletzungen waren nicht der Grund für die geringe Einsatzzeit.

Routinierter Kopf für die Mittelfeldzentrale

In Mannheim ist Höger für die Mittelfeldzentrale eingeplant. „Ja, so ist das vorgesehen“, sagt der vielseitig einsetzbare Profi. Die Mannheimer erhalten mit Höger die Erfahrung aus 159 Bundesliga- und 69 Zweitliga-Partien. Der 31-Jährige stand zwischen 2011 und 2016 beim FC Schalke 04 unter Vertrag, anschließend war er fünf Jahre lang in seiner Geburtsstadt beim 1. FC Köln beschäftigt. Mit den Schalkern kam er 15 Mal in der Champions League zum Einsatz, mit S04 und dem FC kamen ebenso viele Einsätze in der Europa League hinzu.

Premiere am Sonntag gegen Würzburg möglich

Die Mannheimer warten in der Liga nach zwei Partien noch auf den ersten Sieg, sorgten am vergangenen Wochenende aber mit einem 2:0-Erfolg im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt für ein Ausrufezeichen. Den Neuzugang hat diese Vorstellung beeindruckt. „Das hat mir den letzten Arschtritt gegeben“, sagte der Routinier. Höger könnte am kommenden Sonntag (14 Uhr) im Heimspiel gegen die Würzburger Kickers seine Premiere im Trikot des SVW feiern.