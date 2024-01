Die beiden Pächter, die in einem Außengebiet in Lambsheim mehr als 200 Nutz- und Haustiere gehalten, aber schlecht versorgt haben, dürfen keine Tiere mehr halten oder betreuen. Das hat die Veterinärbehörde beim Rhein-Pfalz-Kreis entschieden, nachdem sie bei zwei Großeinsätzen im Januar gegen die Zustände in den Ställen und Gehegen vorgegangen war. Zuletzt war das Veterinäramt am Donnerstag ausgerückt und hatte dabei auf einem Grundstück nach Angaben der Kreisverwaltung mehr als 150 Tiere weggebracht. Was mit den Ziegen, Schafen, Gänsen, Kaninchen und Vögeln verschiedener Arten nun passiert, lesen Sie hier.