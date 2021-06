Der neue Besitzer eines ehemaligen Winzeranwesens in Ilbesheim hat in einem Schuppen ein hochgiftiges Pestizid entdeckt. Es handelt sich dabei um das bereits seit 1960 in Deutschland verbotene Pflanzenschutzmittel Selinon. Das Metallfass mit dem Gift ist korrodiert, eine geringe Menge des Pulvers ist ausgetreten. Am 7. Juli soll der Behälter von einer Spezialfirma geborgen und anschließend in einer Sondermüllverbrennungsanlage in Nordrhein-Westfalen verbrannt werden. Da Explosionsgefahr besteht, wird der Bereich 150 Meter um das Anwesen während der Bergung evakuiert. 225 Menschen sind davon betroffen. Mehr dazu lesen Sie hier.