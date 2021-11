Wieder einmal sitzen Hochbetagte auf der Anklagebank, denen Beihilfe zu NS-Verbrechen vorgeworfen wird. Was die Aufgaben der beiden in den Lagern waren und warum die Prozesse erst heute stattfinden.

Ein ehemaliger Wachmann aus dem Konzentrationslager Sachsenhausen und eine frühere Sekretärin aus dem KZ Stutthof stehen derzeit vor Gericht. Mehr als ein dreiviertel Jahrhundert nach Ende des Zweiten Weltkriegs wird ihnen der Prozess gemacht. Es wirft Fragen auf, wenn so alte Menschen vor Gericht gestellt werden.

Die 96-jährige Irmgard F., die sich seit Ende September vor dem Landgericht Itzehoe verantworten muss, war von Juni 1943 bis April 1945 Sekretärin in der Kommandantur des KZs Stutthof bei Danzig, im heutigen Polen. Angeklagt ist sie unter anderem wegen Beihilfe zum Mord in 11.412 Fällen. Dass sie vor Prozessbeginn unterzutauchen versuchte, mit Haftbefehl gesucht wurde und schließlich von der Polizei in den Gerichtssaal gebracht wurde, hat für viel Aufsehen gesorgt.

In Brandenburg an der Havel findet zeitgleich der Prozess gegen den inzwischen 101-jährigen Josef S. statt. Dem ehemaligen Wachmann des KZs Sachsenhausen bei Berlin wird Beihilfe zum Mord in 3518 Fällen vorgeworfen. S. war SS-Rottenführer und Mitglied des SS-Totenkopf-Wachbatallions. Dem zuständigen Staatsanwalt zufolge hielt der Mann sieben Tage die Woche bewaffnet Wache in einem der Türme des Lagers, in dem mehr als 200.000 Menschen inhaftiert waren.