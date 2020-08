Was die beiden Fußball-Portale „iSport.cz“ aus Tschechien und „Futbol.pl“ aus Polen orakelt haben, ist seit Montag eine Tatsache: Adam Hlousek wechselt vom tschechischen Erstligisten Viktoria Pilsen zum 1. FC Kaiserslautern. Der 31-Jährige kommt für ein Jahr auf Leihbasis zu den Roten Teufeln, die eine anschließende Kaufoption besitzen. Der Tscheche spielte schon einmal in Kaiserslautern: In der Bundesliga-Rückrunde 2010/11 war er von Slavia Prag ausgeliehen. FCK-Sportdirektor Boris Notzon ist mehr als zufrieden mit dem Transfer. „Adam hat schon sehr viel gesehen in seiner Laufbahn und eine lange Erfahrung. Er war schon überall dort, wo unsere Jungs vielleicht noch hinwollen“, sagt Notzon und ergänzt: „Seine Erfahrung wollen wir uns zunutze machen.“ Hlousek, so Notzon, könne als linker Verteidiger oder im linken offensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Angesichts vieler englischer Wochen und einer nur kurzen Winterpause sei die Belastung für jeden Lauterer Spieler hoch. Der angestammte Linksverteidiger Philipp Hercher werde gewiss nicht alle Spiele machen können, sagt Notzon. Als reinen Back-up könne man einen Profi mit Hlouseks Werdegang eh nicht verpflichten. Da Hlousek bestens Deutsch spricht, dürfte die Eingewöhnung keine Schwierigkeiten bereiten. Hlousek selbst ist ebenso glücklich: „Als ich das erste Mal wieder auf den Betze gefahren bin, habe ich eine Gänsehaut bekommen.“