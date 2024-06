Die Burg Lichtenberg in Thallichtenberg wird am Samstag, 27. Juli, Schauplatz der Kino-Aufführung von „Hiwwe wie driwwe 2 – Als ob emol ned gelangt hädd“. Mit dabei sind auch Filmemacher Benjamin Wagener und Pfalz-Experte Michael Landgraf. Der Film, in dem Pfalz-Rocker Monji El Beji die Hauptrolle spielt, wurde am 14. April in Landau uraufgeführt. Über 1000 Menschen kamen zur Premiere. Ein Höhepunkt im Film ist der Besuch El Bejis beim Burgverwalter der Burg Lichtenberg, Andreas Rauch, um Unterschiede in der Sprache und der Mentalität zwischen Vorder- und Westpfalz herauszufinden.

Nach Ohio und Pennsylvania

Die Reise des Frontmanns geht in den USA weiter. Mit dem Klapprad reißt El Beji durch Pennsylvania und Ohio. Dort trifft er nicht nur Doug Madenford, der im ersten Film bereits mitspielte, sondern auch Amerikaner, die noch die Sprache ihrer Vorfahren aus der Pfalz sprechen – Pennsylvania Dutch, eine Frühform des heutigen Pfälzisch. Los geht’s ab 20 Uhr. Der Film startet nach Angaben der Verantwortlichen „sobald es dunkel ist“. Tickets gibt es nur an der Abendkasse. Die Karten kosten zehn Euro pro Person. Einen weiteren Kinotermin, ebenfalls als Freiluft-Kino, gibt’s am Samstag, 13. Juli, in St. Julian. Dort wird der Film auf dem Mehrgenerationenplatz präsentiert.