Die ganze Woche über können sich die Pfälzer auf sonnig heißes Bade- und Ausflugswetter freuen. Laut Vorhersage des Klimaexperten Christian Müller, Chef vom Wetterbüro „Klima-Palatina“ in Maikammer, wird es dank eines stabilen Hochs über Mitteleuropa bis 31 Grad warm. Am Wochenende treffe dann die erste Hitzewelle des Jahres auch die Pfalz, wobei die Temperaturen auf 35 bis 36 Grad am Rhein entlang ansteigen werden, so Müller.

Der bisherige Pfalz-Hitzerekord für den Juni von 38,5 Grad vom 30. Juni 2019, damals in Speyer gemessen, werde jedoch nicht erreicht. Fast 16 Sonnenstunden am Stück erwarten uns laut Klimaexperte am Mittwoch, bei Höchstwerten von 30 in der Westpfalz sowie auf 30 bis 31 Grad in der Vorderpfalz am Rhein entlang.

Etwas Schatten am Feiertag

Zu Fronleichnam am Donnerstag bleibe es zunächst sonnig, später können sich auch lockere flache Quellwolken ausbilden, die bei Höchstwerten von 30 bis 32 Grad und einem leichten Nordost-Wind zeitweise etwas willkommenen Schatten spendieren dürften. Für Freitag werden nur dünne hohe Schleierwolken erwartet, wobei es bei Höchstwerten um 32 Grad weiterhin sommerlich heiß bleiben werde.

Laut der Wetterprognose von „Klima-Palatina“ wird es am Samstag überall in der Pfalz extrem heiß: 34 bis 36 Grad werden am Rhein entlang erwartet – überall ideales Bade- und Grillwetter.

Gewitter am Sonntag

Schwül-heißes Wetter wird in der Pfalz für den kommenden Sonntag prognostiziert. Abends drohen örtlich teils unwetterartig verstärkte Gewitter mit Platzregen, Hagel und Sturmböen, die jedoch nicht jeden Ort treffen werden, so Müller.

Nächste Woche sollen die Temperaturen dann bei einem lebhaften Nordwest-Wind wieder spürbar auf angenehm warme 22 bis 23 Grad zurückgehen.