Die erste richtige Hitzewelle in diesem Jahr hat auch der Pfalz am Dienstag mit 35,6 Grad den bislang heißesten Tag des Jahres beschert. Ein neuer Hitze-Rekord blieb dennoch aus. Nach Angaben von Christian Müller vom Wetterbüro „Klima-Palatina“ in Maikammer, war am Dienstag Speyer und Römerberg pfalzweite Spitzenreiter mit 35,8 Grad, gemessen um 16.30 Uhr, knapp gefolgt von Neustadt mit 35,0 Grad. Der bisherige absolute Temperaturrekord in der Pfalz von 39,8 Grad vom 25. Juli 2019 in Speyer, sowie 39,7 Grad am 07. August 2015 in Bad Dürkheim blieben somit jedoch unberührt.

Auch entlang der Weinstraße war es heiß. In Bad Dürkheim wurden laut Müller 34,8 Grad erreicht, in Bad Bergzabern (Südpfalz) immerhin noch 34,4 Grad. Selbst in den Gipfellagen des Pfälzer Waldes wurde es sehr warm, so meldete die Wetterstation auf dem Kalmit-Turm (690 m ü. NN.) immerhin noch 29,1 Grad. Die Nacht zuvor war es auf dem Kalmit-Gipfel mit einer Tiefsttemperatur von 23,2 Grad tropisch warm geblieben. In Kaiserslautern war es am Dienstag mit 34,9 Grad auch heiß, in Pirmasens wurden zeitgleich niedrigere 32,5 Grad registriert.

Die Wetterfrösche von „Klima-Palatina“ rechnen am Mittwoch tagsüber bei extremer und drückender Schwüle mit einem Sonne-Wolken-Mix bei heißen 32 Grad am Rhein entlang. Im Tagesverlauf bilden sich erneut lokale, dafür jedoch teils kräftigen Gewittern, örtlich kann dabei auch Platzregen und Hagel nicht ausgeschlossen werden, warnt Wetterexperte Müller. Am Donnerstag und Freitag herrscht ebenfalls hochsommerliche Witterung bei 30 bis 31 Grad am Rhein entlang, meist bleibt es trocken dabei. Der Samstag und Sonntag verlaufen bei mehr Wolken und es wird bald bleibt es dann unbeständiger mit einzelnen Schauern und bei 25 bis 27 Grad am Rhein entlang wird es dann auch nicht mehr so heiß als noch an den Vortagen.