Die zweite Hitzewelle des Jahres hat auch der Pfalz mit über 38 Grad den bislang heißesten Tag des Jahres beschert. Die ganz große Rekord-Hitze ist allerdings ausgeblieben. Nach Angaben von Christian Müller vom Wetterbüro „Klima-Palatina“ in Maikammer war am Dienstag Speyer der pfalzweite Spitzenreiter mit 38,1 Grad, gemessen um 17.30 Uhr, knapp gefolgt von Römerberg 37,9 Grad. Der bisherige absolute Temperaturrekord in der Pfalz von 39,8 Grad vom 25. Juli 2019 in Speyer blieb somit unberührt.

Auch entlang der Weinstraße war es sehr heiß. In Bad Dürkheim wurden laut Müller 37,2 Grad erreicht. Selbst in den Gipfellagen des Pfälzer Waldes wurde es heiß, so meldete die Wetterstation auf dem Kalmit-Turm (673 m ü. NN.) immerhin noch 30,1 Grad. Die Nacht zuvor war es auf dem Kalmit-Gipfel mit einer Tiefsttemperatur von 22,6 Grad tropisch warm geblieben. Die relative Luftfeuchte lag auf der Kalmit bei lediglich 17 Prozent dies zeigt wie trocken die Luftmasse ist.

In Kaiserslautern war es mit 37,5 Grad auch sehr heiß, in Bad Bergzabern wurden zeitgleich 35,6 Grad registriert und in Pirmasens immer noch 35,0 Grad. In der Kurpfalz in Mannheim wurden auch sehr heiße 37,5 Grad erreicht. Nicht ganz so heiß war es in der Nordpfalz. Mit 34,5 Grad wurde an der Wetterstation in Ruppertsecken (Donnersbergkreis) am Dienstag der niedrigste Höchstwert der Pfalz gemessen.

Die höchste Temperatur in Deutschland wurde übrigens mit 39,5 Grad in Duisburg gemessen.

Unwettergefahr am Mittwoch

Die Wetterfrösche von „Klima-Palatina“ rechnen am Mittwoch tagsüber mit extrem unangenehm schwül-heißer Witterung bei 35 bis 37 Grad, abends drohen dann jedoch örtlich heftige Unwetter mit Platzregen, Hagelschlag und schweren Sturmböen, die jedoch zum Glück nicht jeden Ort treffen werden, warnt der Wetterexperte. Für die nächsten Tage kündigt sich derweil jedoch erneut eine hochsommerliche und trockene Wetterlage bei 30 Grad in der Westpfalz und bis 33 Grad am Rhein entlang an. „Doch die extreme Hitze ist dann erst einmal zum Glück vorbei“, so Müller