Eine Frau und drei Männer aus den Reihen der SPD wollen künftig die Südpfalz im Bundestag vertreten. Sie wollen Nachfolger von Thomas Hitschler werden, der im Dezember angekündigt hatte, nicht noch einmal anzutreten. Ins Rennen um die Nachfolge gehen Thomas Flocken aus Godramstein, der bei der Kreisverwaltung SÜW arbeitet und erst kürzlich zum Ortsvorsteher gewählt worden ist, Yildiz Härtel aus Edesheim, Mitglied der SPD-Kreistagsfraktion und Mitarbeiterin Hitschlers in dessen Wahlkreisbüro, der promovierte Historiker Tim Kucharzewski aus Siebeldingen und der jüdische Student David Rosenberg aus Kuhardt. Das teilten Jennifer Braun und Mario Daum mit, die dem SPD-Unterbezirk Südpfalz vorstehen.

In zwei öffentlichen Veranstaltungen am Montag, 2. September, in Kandel (19 Uhr, Stadthalle) sowie am Montag, 16. September, in Landau (19 Uhr, Gloria-Kulturpalast in der Industriestraße) stellen sich die Kandidierenden den Fragen der Mitglieder. „Damit beschreitet die SPD Südpfalz einen neuen Weg der Findung eines Kandidaten oder einer Kandidatin für den Bundestag, der alle Mitglieder einbezieht und bereits vor dem Wahlkampf die interessierten Personen fordert, ihre Fähigkeiten für ein politisches Mandat unter Beweis zu stellen“, so das Vorsitzendenduo Braun und Daum. In beiden Veranstaltungen werden den Interessenten inhaltliche Fragen zur Bundespolitik gestellt, eine spontane Schnellfragerunde und eine persönliche Vorstellung runden die beiden Abende ab.

Die finale Wahl des Bundestagskandidaten oder der Bundestagskandidatin erfolgt bei einer Vertreterversammlung am Samstag, 21. September, in Billigheim-Ingenheim, an der auch der aktuelle Bundestagsabgeordnete Thomas Hitschler sowie Ministerpräsident Alexander Schweitzer teilnehmen.