Die beiden vor sieben Jahren bei einem Pfälzer entdeckten „Hitler-Pferde“ sollen ab Herbst 2022 in der Berliner Zitadelle Spandau gezeigt, aber dort getrennt von einander präsentiert werden. Die Bronzestatuen hatten einst die Gartenfront der Reichskanzlei in Berlin und nach dem Krieg eine Kaserne der Sowjetarmee in Brandenburg geziert. In den späten 1980er-Jahren verschwanden sie – ein reicher Bad Dürkheimer mit einem Faible für derartige Kunst ließ sie in den Westen schmuggeln. 2015 entdeckten Kunstfahnder sie dann bei ihm, Ermittlungen gegen ihn wurden aber wegen Verjährung eingestellt. Später schloss der Mann einen Vergleich mit dem Bund, demzufolge er weitere Statuen aus dem Bestand behalten darf, die Pferde aber dem Staat überlässt. Eines der beiden Bronzetiere soll nun laut Zitadelle in einen Raum mit weiteren Denkmälern aus der NS-Zeit. Das andere kommt davon getrennt in ein Depot, das nur bei Führungen zugänglich ist. Die Überlegung dahinter: Würden beide Statuen zusammen gezeigt, wären sie wegen ihrer Größe im Vergleich zu anderen Ausstellungsstücken zu dominant.