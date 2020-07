Das Landgericht in Frankenthal rechnet nach Angaben eines Sprechers damit, dass ein Prozess um die vor fünf Jahren in Bad Dürkheim entdeckten NS-Kunstwerke Anfang 2021 stattfinden könnte. Geklärt werden soll dann, wem die Stücke gehören: Die Bundesrepublik beansprucht sie als Staatseigentum und fordert ihre Herausgabe. Ihr bisheriger Besitzer, ein betagter Pfälzer Unternehmer, will sie hingegen behalten. Seine ausführliche Begründung dafür hat er nun den Richtern geschickt, über ihren Inhalt macht die Justiz aber noch keine Angaben.

Unter mysteriösen Umständen verschwunden

Klar ist: Die Bronzestatuen – zum Beispiel zwei lebensgroße Pferde aus Hitlers Reichskanzlei – standen bis Ende der 1980er-Jahre auf einem sowjetischen Militärgelände in Brandenburg, ehe sie von dort unter mysteriösen Umständen verschwanden. Ob sich der Bad Dürkheimer Kunstsammler deshalb zum Beispiel wegen Hehlerei strafbar gemacht hat, haben Strafverfolger nach der weltweit beachteten Razzia im Mai 2015 jahrelang untersucht. Mittlerweile sind die Vorwürfe gegen den Mann vom Tisch – unter anderem wegen Verjährung.