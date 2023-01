Vorwurf: Siebeldinger wollte Flammenwerfer gegen Polizei einsetzen

Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen einen 51-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus der Verbandsgemeinde Landau-Land wegen des Anfangsverdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.

Nach Baldauf-Sturz: Tag Eins der CDU-Klausur

Sechs Stunden nach dem Start der Klausur der CDU-Fraktion im Landtag in Mainz war am Dienstag klar, dass ein Tag zur Lösung der Konflikte in dem 31-köpfigen Team nicht ausreichen werde. Noch-Fraktionschef Baldauf hatte vor der Sitzung auf die Frage, ob es bei seinem Rückzug zum 31. März bleibe, gesagt: „Das wird alles gleich angesprochen."

Kommentar: Klimaaktivisten nerven, sind aber keine Terroristen

Zu Recht ist der Begriff „Klimaterroristen" als Unwort des Jahres 2022 ausgewählt worden, meint Berlin-Korrespondent Winfried Folz.

Hitler-Hengst bei Polizeieinsatz noch stärker beschädigt als bislang bekannt

Einst zierten die beiden tonnenschweren Bronze-Pferde Hitlers Reichskanzlei, später waren sie verschollen – bis Ermittler sie 2015 in Bad Dürkheim beschlagnahmten. Nun werden die Statuen in einem Berliner Museum gezeigt. Doch einer der Hengste ist stärker beschädigt als zunächst gedacht. Eingefangen hat er sich diese Blessur wohl beim Polizeieinsatz.

Stau-Hauptstadt Kaiserslautern

Die Stau-Hauptstadt von Rheinland-Pfalz war im Jahr 2022 laut einer weltweiten Datenerhebung Firma Kaiserslautern. Demnach sollen Pendler in Kaiserslautern durchschnittlich 35 Stunden übers ganze Jahr gesehen im Stau gestanden haben. Kaiserslautern liegt damit weltweit auf Rang 280 unter rund 1000 Städten. Im Ranking ganz oben stehen London, Chicago und Paris.

Schifferstadt: Mann mit Messer in Gebüsch vor Grundschule

Die Polizei hatte mit einem Großaufgebot nach dem Mann gesucht.

Sven Stieglers Pläne für Pfälzer Lebensmittelmärkte

Wie ein „normaler" Arbeitnehmer wollte Sven Stiegler in diesem Jahr eigentlich 30 Urlaubstage nehmen. Doch kurz vor dem Jahreswechsel zieht der Einzelhandelskaufmann ein Projekt an Land, das bislang sein größtes werden soll. Fünf Millionen Euro will der 39-Jährige dafür investieren. In der Vorderpfalz er und sein Bruder bereits sechs EDEKA-Filialen.

Mord-Prozess: Mutter warf Kinder von Balkon

Im Juli letztes Jahr soll eine Frau ihre beiden Kinder von der Brüstung eines Balkons geworfen haben. Ihre dreijährige Tochter war durch den Sturz ums Leben gekommen. Morgen beginnt nun der Prozess gegen sie.

„Containern“ entkriminalisieren: Minister hält wenig von neuem Vorschlag

Wer weggeworfene Lebensmittel aus Supermarkt-Containern holt, kann bestraft werden. Bundesjustizminister Buschmann will das ändern, hat deshalb nun einen konkreten Vorschlag gemacht. Doch sein rheinland-pfälzischer Minister-Kollege Mertin (wie Buschmann auch von der FDP) lässt erkennen: Er hält davon wenig und plädiert für einen anderen Ansatz.

Mord nach Maskenstreit an Tankstelle: Urteil wird rechtskräftig

Das Urteil des Landgerichts Bad Kreuznach im Tankstellen-Mordprozess ist rechtskräftig geworden. Die Staatsanwaltschaft und der Verurteilte nahmen beide ihre Revision ohne nähere Begründung zurück, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag mitteilte.

FCK-Chef im Interview: „Müssen Kader nicht künstlich aufblähen“

Thomas Hengen schließt nicht aus, dass der FCK noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv wird. Aber eben nicht auf Biegen und Brechen, wie der Geschäftsführer im Gespräch mit Marek Nepomucký betont.