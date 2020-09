An diesem Wochenende findet in Zweibrücken das erste historische Flugplatzrennen statt. 250 Rennautos, Motorräder und Seitenwagen haben ihre Teilnahme zugesagt. Darunter sind Raritäten, wie ein Formel-3-Auto, das einst der ehemalige Formel-1-Rennfahrer Nick Heidfeld 1997 an gleicher Stelle bei einem Flugplatzrennen steuerte. Wie am Samstag dürfen 500 Zuschauer auch am Sonntag kommen. Auf dem Zeitplan stehen 20 Rennen in den Fahrzeugklassen. Im Feld befinden sich zahlreiche Fahrer aus der Pfalz.

Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Thomas Füßler Foto 1 von 44 Impressionen vom Historischen Flugplatzrennen Zweibrücken am 26. September 2020.