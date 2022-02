In der südpfälzischen Gemeinde Herxheim steht der Abriss eines mehr als 250 Jahre alten Fachwerkhauses im Raum. Eine Investorin plant an dessen Stelle den Bau eines altersgerechten Wohnhauses. Im Gemeinderat gibt es Kritik. Auch in der Bevölkerung, wie die Bauherrin im Gespräch mit der RHEINPFALZ berichtet. Im Dorf sei immer wieder zu hören, dass die Vorbesitzer das Gebäude immer gut in Schuss gehalten hätten. Bei einem Rundgang möchte sie verdeutlichen, wieso es keine Alternativen gibt.

