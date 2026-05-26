Bei der 623. Geißbockversteigerung in Deidesheim ist erneut ein Rekord erzielt worden. „Timm-Niklas“ erbrachte der Stadt Deidesheim die stolze Summe von 8700 Euro – noch einmal 1000 Euro mehr als im vergangenen Jahr. Ersteigert hat den diesjährigen Tributbock die Firma Otto Dambach aus Maxdorf, ein Familienunternehmen, das auf Transporte und Entsorgung spezialisiert ist. Der Geißbock wurde, wie es die Tradition will, vom „jüngst vermählten Brautpaar“ der Stadt Lambrecht von Lambrecht nach Deidesheim überführt. In diesem Jahr waren das Anna und Timm-Niklas Stahl. Die Geißbock-Versteigerung ist ein historischer Brauch, der auf alte Wald- und Weiderechte zwischen den Städten Lambrecht und Deidesheim zurückgeht und jedes Jahr mit einem großen Fest gefeiert wird. Im vergangenen Jahr ist die Tradition in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Unesco-Kulturerbes aufgenommen worden.