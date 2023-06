Das 1000. Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am 12. Juni in Bremen ist kaum von der politischen Großwetterlage zu trennen: Um 18 Uhr geht es an diesem Montag los – gegen die Ukraine. Nils Havemann, Sportwissenschaftler und Historiker, kritisiert in der RHEINPFALZ am SONNTAG die Politisierung der DFB-Elf. „Besonders die Weltmeisterschaft in Katar im vergangenen Winter hat aufgezeigt, dass der DFB seinen Spielern und sich selbst schadet, wenn er politische Themen in den Fokus rückt“, so Havemann. „In Katar haben einige Spieler gesagt, dass sie die Einmischungen gestört und ihre Leistungen gehemmt haben.“

Der Deutsche Fußball-Bund und seine Nationalmannschaft haben in den 999 Spielen ihrer Geschichte immer wieder eine politische Bedeutung gehabt. Den größten Einfluss auf die Lebenswirklichkeit der Menschen hatte laut Havemann die Nationalmannschaft im Sommer 1990. „Da war sie eine Projektionsfläche für die Einheitsvorstellungen der Deutschen“, so der Historiker.

Eine Betrachtung der politischen Rolle der DFB-Elf lesen Sie in der RHEINPFALZ am SONNTAG und hier