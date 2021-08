Hiroshima hat am Freitag mit einer kleinen Zeremonie an den ersten Atombomben-Angriff der Geschichte vor 76 Jahren erinnert. Überlebende, Angehörige sowie Politiker und Würdenträger nahmen an der Hauptveranstaltung in der Stadt teil, um der Opfer zu gedenken und zum Weltfrieden aufzurufen. Das zweite Jahr in Folge fand die Gedenkveranstaltung wegen der Corona-Pandemie in relativ kleinem Rahmen statt.

Die Teilnehmer hielten um 08.15 Uhr Ortszeit ein stilles Gebet ab. Zu dieser Uhrzeit am 6. August 1945 hatte der US-Bomber „Enola Gay“ die Atombombe auf Hiroshima abgeworfen, die einer Schätzung zufolge rund 140.000 Menschen tötete. Drei Tage später folgte der Atombombenabwurf auf Nagasaki.