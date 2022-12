Die fatalen Folgen der Frührente

Die abschlagsfreie Rente mit 63 sollte besonders hart arbeitenden Menschen einen frühen Ruhestand ermöglichen. Es war eine Fehlkalkulation. Hier geht’s zum Artikel.

Belegschaft bangt: Neue Hiobsbotschaften zur Zukunft von Kaufhof

Neue Hiobsbotschaften lassen die Beschäftigten weiter im Ungewissen um die Zukunft des Essener Warenhaus-Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof (GKK). Hier geht’s zum Artikel.

Zwei Mikrobeben durch Geothermiekraftwerk Insheim

Beim Beben am Donnerstag lag das sogenannte Hypozentrum, der Erdbebenherd, in zwei Kilometern Tiefe zwischen Insheim und Rohrbach. Hier geht’s zum Artikel.

Ralf Gimmy: Wer ist dieser erfolgreiche Pfälzer Trainer?

62,5 Lebens- und 33 Trainerjahre. Einer der erfolgreichsten Pfälzer Fußball-Coaches der Gegenwart hört zum Saisonende beim TuS Mechtersheim auf. Und nicht nur beim aktuellen Oberliga-Zweiten – sondern für immer. Wie geht“s Ralf Gimmy mit dieser Entscheidung? Hier geht’s zum Artikel.

Schwere Sturmböen: „Franziska“ und „Hongia“ ziehen über Pfalz

Am Donnerstagvormittag ist das Sturmtief „Franziska“ auch über die Berggipfel der Pfalz hinweg gefegt. Morgen wird es nicht ruhiger. Hier geht’s zum Artikel.

Umfrage zur OB-Wahl in Kaiserslautern: Beate Kimmel aktuell vor Anja Pfeiffer

Rund acht Wochen vor der Oberbürgermeisterwahl liegt die Sozialdemokratin laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CMR im Rennen um die Nachfolge von Klaus Weichel vorn. Entschieden ist aber noch nichts, mehr als 30 Prozent der Wähler sind noch unentschlossen. Hier geht’s zum Artikel.

Kritik am Gebaren in der Pflegebranche

Im Seniorenheim im Falltorweg in Harthausen herrscht weiter ein Aufnahmestopp. Die Heimaufsicht überwacht die Einrichtung. Die Angehörige einer Bewohnerin kritisiert den Betreiber – einer der größten in der Pflegebranche in Europa. Hier geht’s zum Artikel.