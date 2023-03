Ein Unbekannter soll ein fünfjähriges Kind aus einem Auto heraus gefilmt oder fotografiert haben, als dieses urinierte. Laut Polizei geschah dies am Donnerstag, 23. März, gegen 14.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Landauer Straße 8 in Limburgerhof. Bei dem Fahrzeug habe es sich um einen weißen Pritschenwagen gehandelt. Dieser sei laut Zeugenaussage aus Richtung Neuhofen gekommen und habe auf der L533/Jahnstraße gehalten. Der Beifahrer habe das Mobiltelefon bei geöffnetem Fenster auf den Jungen gerichtet. Danach sei der Wagen weitergefahren. Die Ladefläche ist laut Zeugenaussage leer gewesen. Der Beifahrer wird als jung, mit Drei-Tage-Bart und mittellangen braunen oder schwarzen Haaren beschreiben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.