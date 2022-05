Schon bald ist das 1979 eröffnete Offenbacher Rathaus Geschichte. Hausmeister Marco Hitzler und Verbandsbürgermeister Axel Wassyl kennen die Wehwehchen, aber auch die Vorzüge des Bauwerks aus dem Effeff. Mit dem Umzug in den Neubau wird sich so manches ändern. Mit uns haben sie eine Runde durch den Alt- und den Neubau gedreht. Was sie dabei so aus dem Nähkästchen geplaudert haben, erfahren Sie im ausführlichen Artikel.