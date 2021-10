Die Landauer Hindenburgstraße ist noch bis zum Dienstag, 2. November, teilweise halbseitig gesperrt. Dort wird laut Stadtverwaltung ein Schaden an einem Kanalrohr behoben. Das teilt die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft mit. Die Sperrung der Straße betrifft auch die Buslinien 520, 521 und 537, teilt die QNV weiter mit. Die Haltestelle Landau Zoo (Uni) in Fahrtrichtung Bethesda kann nicht angefahren werden. Fahrgäste werden gebeten, auf die rund 150 Meter entfernt eingerichtete Ersatzhaltestelle mit unveränderten Abfahrtszeiten auszuweichen. Am Rohr wird seit Montag gearbeitet.