Momentan sind bereits 12.000 Euro auf dem Spendenkonto für die Flutkatastrophe in Bad Neuenahr eingegangen, das Michael Adam (Gala-Bau Adam) nach dem dortigen Einsatz von sechs Wörther Helfern und dem Open Air Konzert „Rock am Altwasser“ der Handballabteilung des TV Wörth eingerichtet hat. Jetzt fährt die Wörther Truppe am Sonntag – verstärkt durch weitere acht Männer – zu ihrem zweiten Einsatz nach Bad Neuenahr. Dabei ist dieses Mal auch Unternehmer David Pfirrmann (Baumpflege) mit einem Lkw. Insgesamt haben die 13 Männer dann elf Maschinen, zwei Lkws mit Hängern und sieben Baufahrzeuge mit Hängern in ihrem Konvoi. Zudem führen sie 80 Kubikmeter Stroh für geschädigte Landwirte mit sich. Sie werden auch die 12.000 gespendeten Euro mitnehmen und zwei Familien mit Kindern, die es hart getroffen hat, damit erfreuen. Die Wörther hatten mehrere persönliche Kontakte während ihres ersten Einsatzes geknüpft. „Wir wissen dann genau, wo unser Geld hinkommt“, meinte Adam, der ursprünglich auch der Initiator dieser Hilfsaktion war.

Das Spendenkonto bleibt weiterhin bestehen: VR-Bank: Flutkatastrophe IBAN DE61 5486 2500 0007 2399 80.