Zum Rebschnitt im Januar hat die Spendenaktion „Weinregion für Weinregion – Südpfalz hilft dem Ahrtal“ Winzerinnen und Winzer im Ahrtal mit Rebscheren unterstützt. Im nächsten Arbeitsschritt folgt das Anbinden der Reben in den Weinbergen. Deshalb leistet die Spendeninitiative erneut Hilfe mit dringend benötigten Arbeitsmaterialien. Bei der neuesten Hilfsaktion der Spendeninitiative der Stadt Landau, der Landkreise Südliche Weinstraße und Germersheim sowie der Sparkasse Südpfalz werden 60 Beli-Binder im Wert von 16.000 Euro zum Anbinden von Reben an von der Flut betroffene Weingüter im Ahrtal geliefert. In Zusammenarbeit mit Thomas Knecht und Ingo Pfalzgraf wurden die Beli-Rebenbindegeräte bei der Firma Seibert Gerätebau in Barbelroth, die die Geräte selbst herstellt, beschafft. Diese werden aktuell in die besonders betroffenen Orte Marienthal, Dernau, Rech und Altenahr gebracht. Thomas Knecht und Ingo Pfalzgraf, die unter anderem durch die Vitamintransporte zahlreiche Kontakte ins Ahrtal haben und dort regelmäßig unterstützen, haben den Bedarf an Hilfsgütern bei den Weingütern im Ahrtal ermittelt und ausgewertet.