Die Helfer aus der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim, die am frühen Dienstagmorgen losgefahren sind, um Menschen von der polnisch-ukrainischen Grenze in die Pfalz zu bringen, sind am Donnerstagmittag zurückgekehrt. Die Kleinbusse mit drei Familien, bestehend aus fünf Erwachsenen und fünf kleinen Kindern, fuhren auf dem Parkplatz der Verwaltungsstelle in Lambsheim vor. Der Konvoi war die ganze Nacht durchgefahren, die Menschen waren teilweise über 30 Stunden auf den Beinen. Die Ukrainer wurden herzlich begrüßt und im Bürgersaal zu einem Mittagessen eingeladen. Danach ging es für die Familien in bereits organisierte Unterkünfte bei Gastfamilien in der Verbandsgemeinde. Der Schrecken und die Anstrengung der vergangenen Tage war den Menschen anzusehen.

