Eine 32-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Lambrecht hat am Freitagabend gegen 21.30 Uhr die Polizei darüber informiert, sich auf der Hauptstraße in Lindenberg (Kreis Bad Dürkheim) in einer hilflosen Lage zu befinden. Vor Ort sahen die Beamten, dass die Frau zuvor mit ihrem Auto unterwegs war, an dem frische Unfallspuren zu erkennen waren. Diese stimmten wiederum mit einem wenige Meter vom Abstellort des Autos entfernten Schadensbild überein, womit der Verdacht der Fahrerflucht aufkam. Wie die Polizei weiter mitteilte, roch die 32-Jährige stark nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von 1,29 Promille. Daraufhin wurde der Führerschein der Frau beschlagnahmt, die außerdem ein Strafverfahren erwartet.