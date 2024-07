Glück im Unglück: Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein hat am Dienstagabend mutmaßlich einem 78 Jahre alten Mann in Grumbach ( Landkreis Kusel) das Leben gerettet. Eine weitere Nacht hätte der Mann wohl kaum überstanden: Nach Lage der Dinge war er schon am Montag beim Mähen in einem früheren Weinberg gestürzt und weiter den Steilhang hinab gerutscht. Mehr als 30 Einsatzkräfte mühten sich bei der Bergung und medizinischen Versorgung des Seniors. Mehr dazu lesen sie hier.

