Dem deutschlandweiten „Hilfetelefon Gewalt an Männern“ beigetreten sind die Vereine Sozialberatung Stuttgart und Pfunzkerle in Tübingen beigetreten. Die Hotline biete eine einfache, niedrigschwellige Möglichkeit, sich an Fachkräfte zu wenden und so das stille Leiden zu durchbrechen, teilte die Sozialberatung am Dienstag in Stuttgart mit. Auch Männer seien von Gewalt betroffen. Zunehmend trauten sie sich, darüber zu reden und sich Hilfe zu holen. Gewalt an Männern reiche von aggressiven Partnerinnen oder Partnern über Demütigungen am Arbeitsplatz oder im Freundeskreis über Cyberstalking und Angriffen auf der Straße bis zu sexuellen Übergriffen. Frauen übten gegenüber Männern meist psychische Gewalt aus, indem sie sie erniedrigten, aber es gebe auch Männer, die körperlich schwer misshandelt würden, hieß es. Das Hilfetelefon biete Beratung per Telefon, E-Mail und Chat. Auch ratsuchende Angehörige und Freunde können sich an das Männerhilfetelefon wenden. „Während unserer Fünf-Stunden-Schicht einmal pro Woche haben wir sieben bis acht Anrufer, die wir bis zu 30 Minuten betreuen“, sagte Edith Hasl von der Fachberatungsstelle Gewaltprävention der Sozialberatung Stuttgart.

Telefon: 0800-1239900