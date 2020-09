Die BASF spendet an das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) 40.000 Liter in Ludwigshafen hergestellte Handdesinfektionsmittel. Sie sind für den Einsatz im Kongo bestimmt. „Wir wollen damit die Organisation in ihrem wichtigen Kampf gegen Covid-19 in den weltweiten Flüchtlingslagern unterstützen“, teilte Michael Heinz, Standortleiter Ludwigshafen, am Mittwoch mit. Die BASF liefere die Desinfektionsmittel in kleinen Kanistern, damit diese vor Ort unkompliziert verwendet werden könnten. Die UN-Organisation entscheide selbst, wer die Spende bekomme: Es handele sich um Flüchtlingslager, Arztpraxen und Gesundheitszentren, Krankenstationen, Schulen, Gemeinde- und Registrierungszentren in der Republik Kongo. Die Lieferung der BASF ist Teil ihrer Aktion „Helping Hands“ (deutsch: Helfende Hände), die mit Blick auf die Corona-Pandemie im März 2020 gestartet wurde.