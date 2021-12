Immer wieder bieten niedergelassene Ärzte, Apotheker, Städte und das Deutsche Rote Kreuz spontane Impfaktionen an. Neu: Auch Kinder ab fünf Jahren und deren Eltern werden bei einzelnen Terminen berücksichtigt.

Hier ein Überblick:

In Neustadt gibt es in den nächsten Tagen einige Sonderimpfaktionen. Dazu gehören auch ein Angebot mitten im Pfälzerwald und der Impfstart für Kinder.

Offene Impfaktion in Contwig.

Am Sonntag, 19. Dezember, findet in der Schulturnhalle Stambach, Felsackerstraße 9, von 17 bis 19 Uhr eine Impfaktion statt. Es werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen angeboten. Die sogenannte Booster-Impfung ist frühestens vier Monaten nach der Zweitimpfung möglich. Als Booster erhalten alle über 30 den Impfstoff von Moderna. Jüngere erhalten gemäß Stiko-Empfehlung vorrangig Biontech. Für Erstimpfungen steht auch das Vakzin von Johnson und Johnson bereit. Impfwillige müssen sich nicht vorher anmelden, sollen aber ihren Personalausweis und – falls vorhanden – ihren Impfpass mit zur Schulturnhalle bringen.

Frankenthal: Mit Anmeldung

Die dritte Sonderimpfaktion der Stadt Frankenthal findet am 18. Dezember statt. Geimpft wird nur mit Anmeldung. Diese startet am Montag, dem 13. Dezember, unter den Nummern 062333 89 775 und 06233 89 877. Anrufe sind zwischen 8.30 und 12 Uhr möglich. Geimpft wird von 9 bis 17 Uhr in der Andreas-Albert-Schule im Petersgartenweg 9.

Die Ortsgemeinde Steinbach bietet am Samstag, 18. Dezember, von 9 bis 16 Uhr eine Impfaktion im Bürgerhaus an. Hierfür sind ab Dienstag, 14. Dezember, Anmeldungen unter www.steinbach-donnersberg.de möglich.

In den Kommunalen Impfstellen Nummer zwei und drei, in Rockenhausen und Kirchheimbolanden, gibt es am 17. und 18. Dezember erste Impfaktionen. „Wir sind sehr froh, dass wir mit der Donnersberghalle in Rockenhausen und dem Westflügel der Stadthalle in Kirchheimbolanden zwei weitere Orte gefunden haben, an denen wir Kommunale Impfstellen einrichten können“, sagt Reiner Bauer von der Kreisverwaltung, der gemeinsam mit Brand- und Katastrophenschützer Björn Becker die Impfstellen koordiniert. An beiden Orten gebe es „logistisch sehr gute Voraussetzungen“, um zusätzliche Impfangebote zu schaffen.

Ludwigshafen: Ab sofort ohne Anmeldung

Der Kreisverband Vorderpfalz des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) organisiert zusammen mit niedergelassenen Ärzten ab sofort bis Donnerstag, 23. Dezember, Corona-Impfungen in der DRK-Kreisgeschäftsstelle in Mundenheim. Laut DRK werden Grundimmunisierungen und Booster-Impfungen mit dem mRNA-Impfstoff Spikevax von Moderna angeboten. Eine Impfempfehlung mit Moderna gibt es für alle Personen über 30 Jahre. Schwangere und Personen unter 18 Jahren können nicht mit Moderna geimpft werden. Pro Tag stehen 300 Impfdosen zur Verfügung, die laut DRK ohne Anmeldung vergeben werden können. Montags bis freitags wird jeweils von 16.30 bis 19.30 Uhr und samstags von 9 bis 18 Uhr beim DRK-Kreisverband Vorderpfalz, Ebene 1 (Untergeschoss), August-Heller-Straße 12, geimpft. Zur Anmeldung mitzubringen sind unter anderem eine Versichertenkarte, ein Impfpass, beziehungsweise der Nachweis der vorhergehenden Covid-19-Impfungen, ein Personalausweis oder Reisepass. Die DRK-Kreisgeschäftsstelle ist mit dem Auto sowie mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht zu erreichen (S-Bahnhof-Haltestelle Mundenheim, Buslinie 76 und 74, Haltestelle Maudacher Straße).

Landau: Nur mit Termin am 18. Dezember

Für Samstag, 18. Dezember, hat die Protestantische Stiftskirchengemeinde Landau in Zusammenarbeit mit Landauer Arztpraxen und Apotheken eine Sonderimpfaktion organisiert. Geimpft wird ab 9.30 Uhr im Gemeindehaus der Stiftskirche, Stiftsplatz 9, aber nur mit Terminvergabe. Dekan Volker Janke verweist darauf, dass entsprechend der Stiko-Empfehlung für die Boosterimpfung die letzte Impfung vor oder am 18. Juli 2021 gewesen sein muss. Beim Impfstoff von Johnson & Johnson muss die letzte Impfung länger als vier Wochen zurückliegen. Geimpft wird mit einem mRNA-Impfstoff, voraussichtlich Biontech. Mitzubringen sind Impfausweis, Personalausweis und die Krankenkassenkarte. Termine unter www.evkirchelandau.de oder www.stiftskirche-landau.de.

Hauenstein: Am 18. Dezember

Die Hausarztpraxis in der Hauensteiner Burgstraße 13 bietet weitere Impfaktionen an. Die drei Ärzte Victoria Grote, Stefanie Schurig-Sponheimer und Josef Segiet werden am 18. Dezember impfen. „Nach langem Kampf“ habe man insgesamt 500 Dosen des Moderna-Vakzins zur Verfügung, die zwischen 8 und 15 Uhr und ohne vorherige Terminvereinbarung verimpft werden sollen, hieß es. Das Praxisteam betont, dass für alle ab 30 Jahren das Boostern mit Moderna nach einer zweimaligen Impfung mit Biontech für einen erhöhten Infektionsschutz sorgt.