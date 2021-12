Immer wieder bieten niedergelassene Ärzte, Apotheker, Städte und das Deutsche Rote Kreuz spontane Impfaktionen an. Neu: Auch Kinder ab fünf Jahren und deren Eltern werden bei einzelnen Terminen berücksichtigt.

Hier ein Überblick:

Neustadt: Impfaktion für Eltern und Kinder ab fünf Jahren

Die Stadt Neustadt plant für Mittwoch, 22., und Donnerstag, 23. Dezember, im Landesimpfzentrum eine Sonderimpfaktion für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren und deren Eltern. Anmeldungen für diese Corona-Schutzimpfung sind laut Mitteilung der Stadtverwaltung ab sofort im Netz unter www.impftermin.rlp.de möglich. Geplant ist, dass die Fünf- bis Elfjährigen dann ihre Erstimpfung bekommen. Bei den Eltern spiele es keine Rolle, ob sie bei dem Termin ihre erste, zweite oder Auffrischungsspritze erhalten. Bei der Online-Registrierung könnten für diese beiden Tage entsprechende Gruppentermine ausgewählt werden. Die Sonderimpfaktion am 22. und 23. Dezember werde in Absprache mit dem Landesgesundheitsministerium angeboten, teilt die Stadtverwaltung mit. Man gehe davon aus, dass die Ständige Impfkommission bis dahin eine entsprechende Empfehlung für die Impfung von Fünf- bis Elfjährigen ausspreche. Weitere Informationen gibt es unter https://corona.rlp.de/impfen oder Telefon 0800 5758100.

Ludwigshafen: Ab sofort ohne Anmeldung

Der Kreisverband Vorderpfalz des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) organisiert zusammen mit niedergelassenen Ärzten ab sofort bis Donnerstag, 23. Dezember, Corona-Impfungen in der DRK-Kreisgeschäftsstelle in Mundenheim. Laut DRK werden Grundimmunisierungen und Booster-Impfungen mit dem mRNA-Impfstoff Spikevax von Moderna angeboten. Eine Impfempfehlung mit Moderna gibt es für alle Personen über 30 Jahre. Schwangere und Personen unter 18 Jahren können nicht mit Moderna geimpft werden.

Pro Tag stehen 300 Impfdosen zur Verfügung, die laut DRK ohne Anmeldung vergeben werden können. Montags bis freitags wird jeweils von 16.30 bis 19.30 Uhr und samstags von 9 bis 18 Uhr beim DRK-Kreisverband Vorderpfalz, Ebene 1 (Untergeschoss), August-Heller-Straße 12, geimpft. Zur Anmeldung mitzubringen sind unter anderem eine Versichertenkarte, ein Impfpass, beziehungsweise der Nachweis der vorhergehenden Covid-19-Impfungen, ein Personalausweis oder Reisepass. Die DRK-Kreisgeschäftsstelle ist mit dem Auto sowie mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht zu erreichen (S-Bahnhof-Haltestelle Mundenheim, Buslinie 76 und 74, Haltestelle Maudacher Straße).

In der Gartenstadt gibt es am Samstag im Haus der Gesundheit einen öffentlichen Impftermin. Menschen ab 18 Jahren können sich von 9 bis etwa 14 Uhr eine Spritze für eine Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung setzen lassen. Verimpft wird vor allem der Wirkstoff von Moderna, für unter 30-Jährige stehen auch einige Dosen Biontech zur Verfügung. Geplant seien zirka 500 Impfungen, wie der Mediziner Peter Uebel weiter mitteilt. Impfwillige müssen einen Impfausweis, einen Personalausweis sowie ihre Krankenversichertenkarte mitbringen. Die Auffrischungsimpfung (Booster) wird erst ab dem vollendeten fünften Monat nach der Zweitimpfung verabreicht. Das Haus der Gesundheit befindet sich in der Leininger Straße 53.

Kreis Südwestpfalz: Impfen ohne Anmeldung in Großsteinhausen

Die Rodalber Hausarztpraxis von Georg und Heidi Stein impft am nächsten Sonntag, 12. Dezember, zwischen 17.30 und 20 Uhr im Protestantischen Gemeindehaus in Großsteinhausen,. Kommen darf jeder ab zwölf, ohne Anmeldung. „Allen Über-30-Jährigen wird uneingeschränkt der Impfstoff Moderna angeboten. Möglich sind Erstimpfungen, aber auch die hierzulande vielgefragten Booster-Auffrischimpfung, wie sie frühestens nach vier Monaten Abstand zur zweiten Impfung möglich und empfohlen ist. Für Erstimpfungen sind ebenfalls Johnson&Johnson Impfungen möglich“, schreibt die Praxis, die darauf hinweist, dass Moderna den gleichen Impfschutz biete wie der von Biontech/Pfizer, der vorrangig Personen unter 30 angeboten werde. Wer kann, sollte bereits zuhause die Angaben zu Vorerkrankungen und die Einverständniserklärung ausdrucken und ausfüllen. Sie sind im Internet unter hausarzt-rodalben.de zu finden.

Hauenstein: zweimal samstags

Die Hausarztpraxis in der Hauensteiner Burgstraße 13 bietet weitere Impfaktionen an. Die drei Ärzte Victoria Grote, Stefanie Schurig-Sponheimer und Josef Segiet werden am Samstag, 11. Dezember, und am 18. Dezember impfen. „Nach langem Kampf“ habe man insgesamt 1000 Dosen des Moderna-Vakzins zur Verfügung, die jeweils zwischen 8 und 15 Uhr und ohne vorherige Terminvereinbarung verimpft werden sollen, hieß es. Das Praxisteam betont, dass für alle ab 30 Jahren das Boostern mit Moderna nach einer zweimaligen Impfung mit Biontech für einen erhöhten Infektionsschutz sorgt.

Kreis Kusel: Booster-Impfaktion am Samstag

120 Impfdosen Moderna stehen für die Booster-Impfaktion am Samstag, 11. Dezember, in St. Julian zur Verfügung. Zwischen 12.45 und 16 Uhr sind noch Termine frei für diese Aktion der Ortsgemeinde in Kooperation mit den Ärzten Roland und Maximilian Alt aus Offenbach-Hundheim. Eine Anmeldung über www.sankt-julian.de/impftermin ist erforderlich. Geimpft wird nur, wer mindestens 30 Jahre alt ist, und dessen zweite Impfung mindestens sechs Monate her ist. Einmalig mit Johnson & Johnson Geimpfte könnten nicht teilnehmen, da für sie eine doppelte Dosis benötigt werde, erklärt Ortsbürgermeister Philipp Gruber. Das könne mit dem Online-Buchungssystem nicht auf die zur Verfügung stehenden Dosen berechnet werden.

Donnersbergkreis: Mit Anmeldung

Am Samstag, 11. Dezember, findet von 9 bis 16 Uhr eine Impfaktion der Ortsgemeinde Lautersheim in Kooperation mit der Rettungshundestaffel Donnersberg und der Kreisverwaltung Donnersbergkreis in der Gemeindehalle in Lautersheim statt. Rund 200 Impfdosen der Hersteller Biontech und Moderna stehen dafür zur Verfügung. Anmeldung ist ab Donnerstag, 9 Uhr, über ein Portal der Kreisverwaltung unter www.donnersberg.de erforderlich.

Im Saarland

Blieskastel: Corona-Impftage am Mittwoch und Samstag

Die Stadt Blieskastel organisiert zwei Sonderimpfungs-Aktionstage. Am Samstag, 11. Dezember, 9 bis 13 Uhr, wird in der Mehrzweckhalle hinter der Lautzkircher Grundschule in der Edith-Stein-Straße gegen Corona geimpft. Termine muss man vorab nicht vereinbaren. Abholen kann man sich seine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung. Verabreicht werden die Seren von Biontech und Moderna. Mitzubringen sind Impfpass, Personalausweis und Krankenversicherungskarte. Wer seine Zweitimpfung bekommen möchte, muss einen Nachweis über die erfolgte Erstimpfung vorweisen.

Neunkirchen: Ohne Termin am Samstag

Am Samstag, 11. Dezember, von 9.30 bis 15 Uhr bietet die Stadt Neunkirchen eine Sonderimpfaktion in der Neuen Gebläsehalle an. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Mitzubringen sind Personalausweis, Impfausweis und Krankenkassenkarte. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wie Oberbürgermeister Jörg Aumann mitteilte, gibt es in Neunkirchen einen Bedarf an derartigen niedrigschwelligen Impfangeboten. Bereits am vergangenen Samstag hatten sich 290 Menschen im Impfbus impfen lassen, so Aumann. Der Impfbus steht am 11. Dezember von 10 bis 15.30 Uhr erneut am Neunkircher Zoo. Verimpft werden nach Verfügbarkeit Vaccine von Moderna und Biontec.