Um die Anzahl der Corona-Impfungen in Rheinland-Pfalz weiter zu steigern, bietet das Land auch im November Impfungen auf Supermarkt-Parkplätzen an. Für Impfwillige stehen in den Bussen die Vakzine von Johnson & Johnson und BionTech zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht nötig, benötigt wird der Personalausweis. Wer auf einen barrierefreien Zutritt angewiesen ist, solle vor Ort die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ansprechen. Es werde dann eine Lösung gefunden, um in der Nähe eine barrierefreie Impfung zu ermöglichen.

In unserer interaktiven Karte finden Sie alle Termine, an denen die Impfbusse in der aktuellen Woche Station in der Pfalz machen:

Impfen im Krankenhaus

Am Montag, 22. November, startet die Impfambulanz des Marienhaus Klinikums Hetzelstift in Neustadt. Als einziges Krankenhaus in der Pfalz hatte es sich auf Anfrage des Landes dazu bereit erklärt. Impfwillige ab dem Alter von 16 Jahren – ob für die erste, zweite oder dritte Spritze – können online per E-Mail an impfen.new@marienhaus.de einen Termin buchen.

Impfen im Impfzentrum

Die Rheinland-Pfälzer können sich seit Donnerstag auch in einem der acht vom Land wieder eröffneten Impfzentren für eine Corona-Schutzimpfung anmelden. Möglich sind sowohl Erst- und Zweitimpfungen, als auch Auffrischungsimpfungen (Booster), wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Voraussetzung für die Anmeldung zu einer Booster-Impfung ist, dass die zweite Impfung schon mindestens sechs Monate zurückliegt. Dazu berechtigt sind alle Erwachsenen über 18 Jahre. Die Anmeldung läuft über das landesweite Portal www.impftermin.rlp.de.

Mit dabei sind die Impfzentren im Landkreis Mainz-Bingen, in Neustadt an der Weinstraße, in Trier, in Koblenz, in Ludwigshafen, in Germersheim, im Rhein-Lahn-Kreis und in Kaiserslautern. Der gelbe Impfpass muss mitgebracht werden. Es sei möglich, einen QR-Code zu bekommen, hieß es im Gesundheitsministerium.

Das Impfzentrum im Kreis Kusel öffnet ab 24. November. Es wird von der Kommune betrieben. Termine werden über ein Anmeldeportal auf der Internetseite des Kreises, www.landkreis-kusel.de, vergeben.