Um die Anzahl der Corona-Impfungen in Rheinland-Pfalz weiter zu steigern, bietet das Land auch im November Impfungen auf Supermarkt-Parkplätzen an. Für Impfwillige stehen in den Bussen die Vakzine von Johnson & Johnson und BionTech zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht nötig, benötigt wird der Personalausweis. Wer auf einen barrierefreien Zutritt angewiesen ist, solle vor Ort die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ansprechen. Es werde dann eine Lösung gefunden, um in der Nähe eine barrierefreie Impfung zu ermöglichen.

In unserer interaktiven Karte finden Sie alle Termine, an denen die Impfbusse in der aktuellen Woche Station in der Pfalz machen: