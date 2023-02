Das vor zwei Jahren geänderte Polizei- und Ordnungsbehördengesetz hat den Veranstaltern vieler Karnevalsumzüge in der Pfalz einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch auch in diesem Jahr gibt es närrische Züge, die wie gewohnt stattfinden. In unserer Karte haben wir zusammengestellt, wo in der Region Fasnachter auf ihre Kosten kommen. Mehr zum Thema