Anscheinend haben sich Unbekannte in der Hexennacht einen Scherz erlaubt und Ortsschilder in der Pfalz ausgetauscht. Der Verbandsbürgermeister der Verbandsgemeinde Jockgrim hat am Samstagmorgen ein Foto auf seinem Facebook-Account geteilt. Darauf zu sehen ist das Ortsschild von Schwegenheim (Kreis Germersheim), obwohl Wünstel im rund 25 Kilometer entfernten Hatzenbühl (ebenfalls Kreis Germersheim) lebt. „Oha. Irgendwas war heut' Nacht. Ich meine mich zu erinnern, dass ich in Hatzenbühl eingeschlafen bin. Aufgewacht bin ich in Schwegenheim...“, schreibt der Verbandsbürgermeister auf Facebook.

Bei der Polizei zeigte man sich am Samstagmorgen überrascht: „Da hat wohl jemand eine ganz schöne Tour zurückgelegt“, sagte ein Sprecher. Die Beamten wollen der Sache nachgehen. Wir berichten weiter.