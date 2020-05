59 Fahrzeuge haben Unbekannte in Birkenheide mit roter Farbe besprüht. Unterwegs waren die Sprayer in der Nacht zum Freitag in der Hundert-Morgen-Straße, im Bruchweg, in der Goethestraße, in der Waldstraße, in der Schulstraße, in der Eyersheimer Straße und in der Albrecht-Dürer-Straße. Nach ersten Überprüfungen lässt sich die Farbe an den meisten Fahrzeugen laut Polizei rückstandsfrei entfernen. Bei einigen Fahrzeugen allerdings nicht. Daher wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die Kosten für eine professionelle Reinigung werden von den Beamten auf zirka 500 Euro pro Fahrzeug geschätzt. Da noch nicht abschließend ermittelt wurde, an wie vielen der 59 Fahrzeugen eine solche Reinigung erfolgen muss, steht die Höhe des Gesamtschadens noch nicht fest. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.